Giulia Terzi guida l’Italia ai Mondiali di Funchal: torna dove ha già trionfato

L’Italia del nuoto paralimpico guarda a lei, lei può guardare la piscina di Funchal (Madeira), in Portogallo, e sorridere. Domenica 12 giugno, con la cerimonia d’apertura alle 14,40, si aprono i Mondiali che termineranno sabato 18. E tra i 500 atleti in gara, in rappresentanza di 61 nazioni, ci sarà anche Giulia Terzi, 26 anni di Arzago d’Adda, stella della nazionale italiana. A Tokyo 2021 ha colorato di azzurro i Giochi paralimpici mettendosi al collo cinque medaglie, di cui due d’oro (una con record paralimpico). E nella piscina dell’arcipelago portoghese Giulia, che gareggia per le Fiamme Azzurre, ha già dato spettacolo conquistando sette medaglie, sei d’oro, agli Europei dell’anno scorso, il suo sigillo sul bottino azzurro di 50 medaglie complessive.