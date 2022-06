Giulia Terzi subito sul podio ai Mondiali: medaglia d’argento nei 400 stile

L’avventura di Giulia Terzi ai Mondiali paralimpici di nuoto di Funchal, nell’Arcipelago di Madeira, inizia con una medaglia d’argento: nell’isola portoghese lunedì 13 giugno la 26enne di Arzago d’Adda ha infatti chiuso al secondo posto in 5’19”75 i 400 stile categoria S7, alle spalle della sua eterna rivale, la statunitense McKenzie Coan, oro in 5’10”36. Terzo gradino del podio per un’altra atleta statunitense, Ahalya Lettenberg, bronzo in 5’22”11.