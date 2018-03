Gli atleti bergamaschi ancora da podio

Atletica, Caironi e Tapia da record Ai Campionati italiani paralimpici, Bergamo primeggia con i suoi atleti: Martina Caironi e Oney Tapia.

Gli atleti bergamaschi ancora da podio, questa volta nei Campionati italiani Paralimpici indoor e invernali lanci di atletica ad Ancona. Martina Caironi è salita sul podio migliorando il suo record personale e Oney Tapia, 42 enne italo cubano di Sotto Il Monte, si è preso il titolo nei lanci con la sua seconda performance in carriera.

Le due giornate di gare (sabato 17 e domenica 18 marzo) si concludono con 11 record tricolori, 6 in sala e 5 nei lanci outdoor. Martina Caironi (Fiamme Gialle) conferma il titolo assoluto dei 60 T63, abbassando il primato indoor di 8 centesimi di secondo con 9,58. Per la categoria T62 da registrare le ottime prestazioni di Federica Maspero (Omero Runners Bergamo) che abbassa il suo personale a 9.45.

Allo Stadio Italico Conti per la rassegna invernale di lanci, ottima prova di Oney Tapia (Fiamme Azzurre) che nel disco F11 ha trovato al quinto tentativo la misura di 44,16, una prestazione molto rassicurante per i colori azzurri in vista degli Europei di Berlino di agosto.

