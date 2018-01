Goggia super, terza a Kranjska Gora

Recupera 5 posizioni, vince la Shiffrin Grande prova della bergamasca nella seconda manche del gigante della Coppa del Mondo. Dall’ottava posizione arriva fino al terzo gradino del podio.

Mikaela Shiffrin vince il gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La statunitense precede Tessa Worley e un’ottima Sofia Goggia, che nella seconda manche risale dall’ottavo al terzo posto. Grande soddisfazione per l’atleta bergamasca che ritorna sul podio, è il primo del 2018.

Podio numero 16 per la bergamasca e questa volta in slalom gigante dopo i due conquistati in questa stagione in superG. Per l’Italia c’è poi Federica Brignone buona 6/a in 1.48.38 che sul ripido muro finale ha perso il vantaggio che aveva sino ad allora accumulato. Seguono Irene Curtoni 23/a ex aequo con Marta Bassino in 1.50.37: fuori invece Manuela Moelgg. Domenica 7 gennaio a Kranjska si svolgerà lo slalom speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA