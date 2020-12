«Gomez forte, ma la questione non ci riguarda»

Il Milan categorico: non ci interessa «Gomez è un calciatore molto forte, ma è dell’Atalanta ed è una questione che non ci riguarda. Non so se sia così netta la posizione dell’Atalanta, ma sono tematiche nelle quali non vogliamo entrare».

Così il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Sassuolo e in merito alla possibile partenza di Gomez da Bergamo. «Chi ruberei all’Inter? Hanno tanti giocatori forti, ma noi siamo contenti dei nostri, di un gruppo che sta facendo molto bene con un allenatore che li sta guidando in maniera eccellente».

Massara assicura che l’infortunio di Ibrahimovic non cambia le strategie di mercato: «Non è cambiato niente siamo convinti di avere un organico all’altezza della situazione, già in parecchie partite la squadra ha dimostrato di far bene senza Ibra, non c’è nessun cambio di strategia, se ci saranno delle opportunità per migliorarci alle condizioni giuste la società si farà trovare pronta, ma ci aspetta un altro mercato difficile».

