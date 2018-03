Gomez in crisi? C’è chi chiede la panchina Sei d’accordo? Vota il nostro sondaggio

Gomez in crisi? C’è chi chiede la panchina

Cercasi Papu: non proprio disperatamente, ma insomma. Premesso che la sua imprevedibilità indurrebbe a schierarlo comunque (Gasp dixit), c’ è da dire che Gomez non è ancora il giocatore determinante della passata stagione, e lo si intuisce non solo dalle cifre (16 gol lo scorso anno, 4 finora in questo campionato).

Non è da certi particolari che si giudica un calciatore, vero; ma se De Gregori guardasse il replay dell’ azione al 33’ pt, potrebbe ripensare alle sue strofe. Dopo le imprecazioni di rito, sorge spontanea una domanda innocentemente maliziosa: ma che avrebbe fatto il Papu dello scorso anno?

