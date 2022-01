(Foto by Archivio)

Robin Gosens (Foto by Archivio)

Gosens all’Inter, affare fatto: mancano solo le visite Robin Gosens passa all’Inter, concluse le trattative con l’Atalanta. Operazione da 25 milioni più bonus.

Affare fatto per il passaggio dell’esterno tedesco Robin Gosens dall’Atalanta all’Inter. Già nelle scorse ore la chiusura dalla trattativa tra i due club veniva data per imminente, mancavano infatti solo gli ultimi dettagli per definire l’accordo, che oggi è arrivato. L’agente di Gosens, Gianluca Mancini, ha dichiarato a FcInter1908 che l’affare con l’Inter «è fatto». Si tratta di un’operazione da 25 milioni di euro, più bonus. Giovedì sono previste le visite mediche.

