Gosens, la caviglia non preoccupa

Barrow, schiena da valutare La partita di Barrow è durata meno di venti, più che redditizi, minuti. Prima di metà ripresa è stato sostituito da Pessina perché infortunato: il gambiano era appena rientrato dopo il dolore intercostale e ha subito una botta alla schiena.

Le sue condizioni saranno valutate domenica, come quelle di Gosens, che sembrava vicino alla sostituzione per una noia alla caviglia: per il tedesco comunque nulla di grave. Domenica mattina a Zingonia l’Atalanta è tornata ad allenarsi a porte chiuse: c’è da preparare la finale di Coppa Italia di mercoledì (ore 20,45) con la Lazio, all’Olimpico.



Nell’occasione non ci saranno squalificati, mentre nel prossimo turno di campionato, domenica 19 alle 20,30 in casa della Juve, mancherà Palomino, incappato nel quinto giallo: starà fuori per un turno. Per i prossimi impegni, viceversa, torneranno a disposizione Gomez, Mancini e Masiello, sabato assenti perché fermati dal giudice sportivo. Sempre out gli infortunati Toloi e Varnier.

