Gosens, prima convocazione in nazionale

L’Atalanta: «Una grande soddisfazione» Prima convocazione in assoluto per l’esterno tedesco protagonista di una stagione straordinaria con 10 gol e 8 assist tra campionato e Champions League.

«Prima convocazione in nazionale per il nostro Robin Gosens! Complimenti Robin, strameritata!». Così l’Atalanta sulle proprie pagine social riguardo alla chiamata del suo esterno sinistro da parte della Germania del ct Joachim Loew. La selezione tedesca affronterà la Spagna a Stoccarda mercoledì 3 settembre e la Svizzera a Basilea sabato 6 settembre nel gruppo 4 della Lega A della Nations League. «Si tratta della prima convocazione in assoluto per l’esterno tedesco protagonista di una stagione straordinaria con 10 gol e 8 assist tra campionato e Champions League», rimarca il sito ufficiale nerazzurro, che parla di «grande soddisfazione». Gosens è il nono giocatore della prima squadra convocato nelle varie nazionali: gli altri sono Hans Hateboer e Marten de Roon (Olanda), Arkadiusz Reca (Polonia), Ruslan Malinovskyi (Ucraina), Berat Djimsiti (Albania), Timothy Castagne (Belgio), Mario Pasalic (Croazia) e Bosko Sutalo (Croazia Under 21).

© RIPRODUZIONE RISERVATA