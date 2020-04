Gosens: «Vorrei giocare la Champions

per ridare ai tifosi parte del loro affetto» «Sarebbe curioso giocare ad agosto, per me non cambierebbe nulla». Parola di Robin Gosens,

Il 25enne esterno dell’Atalanta è pronto a scendere in campo anche in piena estate pur di completare l’attuale stagione, ferma per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. «Spero di poter tornare a giocare la Champions, non vorrei che la nostra avventura finisse così - ha spiegato il giocatore tedesco, in nerazzurro dal 2017 -. Vogliamo restituire ai nostri tifosi il loro affetto. Spero che dopo il virus si possa apprezzare la vita in un altro modo ed essere felici anche con le piccole cose».

