Gran Galà Aic: Atalanta miglior squadra

e l’allenatore dell’anno è mister Gasperini Gran Galà del calcio Aic, il premio per la miglior squadra del campionato 2019-2020 va all’Atalanta, per il secondo anno consecutivo votata da calciatori, allenatori e arbitri. Gasperini allenatore dell’anno. Fra i difensori top c’è Gosens e con i centrocampisti più forti l’ex Gomez. Percassi: «Orgogliosi di questo riconoscimento. Dobbiamo essere umili e concentrati».

Il premio Aic alla miglior squadra del campionato 2019-2020 va all’Atalanta. La Dea, per il secondo anno consecutivo, si aggiudica il riconoscimento, votata da calciatori, allenatori e arbitri. «Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Questo premio - commenta il presidente Antonio Percassi - va distribuito a tutti quelli che lavorano all’Atalanta. Dobbiamo essere umili e concentrati, siamo una provinciale che sta crescendo oltre alle aspettative. Dobbiamo pensare a lavorare e comportarsi bene, siamo cresciuti molto. La scelta di Gasperini è stata determinante, è stato fatto un ottimo lavoro che ci sta premiando».

Gian Piero Gasperini è stato premiato come miglior allenatore. «Vincere contro se stessi - le parole di Gasperini - e superare i propri obiettivi, arrivare in Champions due anni di fila, in finale di Coppa Italia sono risultati importanti. Anche se non si alza un trofeo sono vittorie importantissime. Superare se stessi rende vincenti». «È stata una stagione particolare - ricorda il tecnico - siamo stati competitivi nonostante le difficoltà particolari che si sono vissute a Bergamo. Essere arrivati a un passo dalle semifinali di Champions League è stato straordinario. Il mio grazie va a tutte le componenti per quanto siamo riusciti ad ottenere».

Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Hanno pescato da queste quattro squadre i calciatori votanti per eleggere la miglior difesa della stagione 2019/20 composta da Gosens, de Vrij, Bonucci e Theo Hernandez. «Sono molto contento di ricevere questo premio. Senza i miei compagni non avrei vinto», ha esordito il terzino del Milan a margine della premiazione al Gran Galà del Calcio AIC. Gli fa eco de Vrij: «È una grande soddisfazione essere votato dai miei colleghi. Per me è un grande onore. All’Inter siamo cresciuti non solo individualmente ma anche come squadra». Torna nel miglior undici stagionale anche Bonucci: «I colleghi hanno riconosciuto sacrificio e prestazioni sul campo - ha detto - A contrario di altri, sanno cosa significa scendere in campo. Per me ha un grande valore». Conclude Gosens con un ringraziamento anche al resto del gruppo: «L’anno scorso è stato indimenticabile. Abbiamo scritto la storia della società e sono contento di aver dato il mio contributo. Questo riconoscimento è spettacolare».

Nicolò Barella, Alejando Gomez e Luis Alberto sono i migliori centrocampisti della stagione 2019/2020, come annunciato a margine del Gran Galà del Calcio Aic. «E’ un grandissimo onore essere qui per il secondo anno consecutivo. Questo premio va anche alla società e ai compagni per aver creduto in me», ha detto il centrocampista dell’Inter. Soddisfatto anche Papu Gomez, ex Atalanta ora in forza al Siviglia: «Sono molto contento di ricevere questo premio. Ringrazio l’Aic e tutti i colleghi. Mi mancate molto, con l’Atalanta ho vissuto una stagione strepitosa. Se non fosse stato per il mister e per il gruppo, non avrei ricevuto questo premio». Dedica speciale anche per il laziale Luis Alberto: «È merito dei miei compagni. Questo premio è un orgoglio».

L’ELENCO DEI VINCITORI PREMIATI

CALCIATORE DELL’ANNO: Cristiano Ronaldo (Juventus)

CALCIATRICE DELL’ANNO: Cristiana Girelli (Juventus)

ALLENATORE DELL’ANNO: Gian Piero Gasperini (Atalanta)

SOCIETÀ DELL’ANNO: Atalanta

ARBITRO DELL’ANNO: Daniele Orsato

TOP 11 MASCHILE

PORTIERE Gianluigi Donnarumma (Milan)

DIFENSORI Theo Hernandez (Milan), Stefan de Vrij (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Robin Gosens (Atalanta)

CENTROCAMPISTI Nicolò Barella (Inter), Alejandro Gomez (Atalanta)*, Luis Alberto (Lazio)

ATTACCANTI Paulo Dybala (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus)

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERE Laura Giuliani (Juventus)

DIFENSORI Alia Guagni (Fiorentina)*, Linda Sembrant (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Elisa Bartoli (Roma)

CENTROCAMPISTI Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Valentina Cernoia (Juventus)

ATTACCANTI Daniela Sabatino (Sassuolo)*, Tatiana Bonetti (Fiorentina)*, Cristiana Girelli (Juventus)

*le società di appartenenza dei premiati sono quelle riferite alla stagione 2019/2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA