Gran Premio Liberazione di Roma: doppietta bergamasca Persico-Consonni

Per evidenti motivi storici, affettivi e di tradizione, il Gran Premio Liberazione rappresenta uno dei punti di riferimento della stagione . Ecco perché è stato bello veder sfrecciare a braccia alzate, sul viale d’arrivo, alle Terme di Caracalla le due portacolori della Valcar-Travel&Service di Bottanuco, Silvia ha 24 anni ed è di Cene, Chiara ha 22 anni ed è di Brembate Sopra . La squadra orobica diretta dal varesino Davide Arzeni ha messo in mostra anche Ilaria Sanguineti, in nona posizione: una giornata che il presidente Valentino Villa e l’intero entourage della Valcar ricorderanno a lungo .

Da annotare anche la prestazione di Eleonora Gasparrini che ha lavorato per aiutare le due compagne di squadra a giocarsi la vittoria in volata dopo 16 giri del circuito e 96 km. «Sapevo - ha raccontato Silvia - di dover prendere per prima l’ultima curva e quando ci sono riuscita sapevo di potermi imporre, ma devo dire grazie a Chiara perché senza di lei non so se ci sarei riuscita».