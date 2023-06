Green volley da record: fra i mille in campo a Romano anche i big della Serie A

Sarà un’edizione da record . Il BGreen 2023, in programma a Romano di Lombardia sabato 24 e domenica 25 giugno (preceduto nella serata di venerdì 23 dal Welcome Party) si presenta con numeri impressionanti: quasi mille atleti su 27 campi per 190 squadre (iscrizioni chiuse con un mese d’anticipo) per dare vita all’evento di green volley (la pallavolo sull’erba) leader in Italia. Mai nessuno, infatti, è riuscito a realizzare un appuntamento di tale portata, che si svolgerà con la formula del 4x4 misto (squadre formate da due donne e due uomini). In cabina di regia il Volley Party Bergamo che ha le sue anime nei fratelli Mario e Roberto Quintieri unitamente a Capolinea Sport&Wellness di Roberto Civera e Luca Lamera.

Come sempre al via anche nomi noti della pallavolo indoor, abituati a esibirsi nei palasport della Serie A: da Riccardo Mazzon (ex Bergamo, in Serie A2) a Romolo Mariano (bergamasco tesserato per Reggio Emilia in A2), da Asia Bonelli (neopromossa in A1 con Trento) a Chiara Rumori (ex Perugia) fino a Lucia Imperiali (promossa in A2 quest’anno con la Cbl Costa Volpino). «Siamo felicissimi – spiega Mario Quintieri – e non vediamo l’ora di divertirci e far divertire. Ringraziando, oltre che tutto il nostro staff, anche il sindaco di Romano Sebastian Nicoli, pedina assolutamente fondamentale al nostro fianco».