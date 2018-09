Guerra sul nome del palazzetto

In campo Olimpia e Volley Bergamo Il derby bergamasco per aggiudicarsi la scelta del nome del palazzetto dello sport resta senza vincitori.

Mercoledì era attesa la fumata bianca sulla scelta dello sponsor per la titolazione dell’ormai ex PalaNorda, ma a sorpresa tutto è stato rimandato di qualche giorno (almeno fino al 26 settembre), quando il Cda di Bergamo Infrastrutture – la partecipata comunale che gestisce l’impianto di piazzale Tiraboschi – si riunirà per prendere una decisione che al momento appare sul filo del rasoio.

O, meglio, a fil di rete, visto che le due contendenti sono le società di volley che utilizzano ogni giorno, tra allenamenti e gare casalinghe, il palazzetto: da una parte l’Olimpia Pallavolo, dall’altra il Volley Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA