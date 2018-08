Hapoel-Atalanta, pronti i maxischermi

E su Bergamo Tv diretta dalle 17 Pochi gli irriducibili che seguiranno dal vivo la partita ad Haifa: per i tifosi nerazzurri maxischermi e diretta su Bergamo Tv

La suspense è durata fino a ieri nel tardo pomeriggio. Poi finalmente la bella notizia: Hapoel Haifa-Atalanta sarà trasmessa in diretta stasera (ore 18 in Italia) su Sky Sport Football (canale 202) con la cronaca di Andrea Marinozzi. I bergamaschi, quindi, potranno seguire l’Atalanta trepidanti, anche se a 4 mila chilometri di distanza. Sarà una partita per pochi intimi dal vivo (ad Haifa, alla fine, ci saranno una cinquantina di temerari cuori nerazzurri o poco più), ma la passione si riverserà anche questa volta nei locali, pub, spazi all’aperto attrezzati con maxischermo.

All’Edoné di Redona, per esempio, ci saranno due schermi in uno spazio protetto per garantire un buon ritorno dell’immagine visto che alle 18 c’è ancora luce e, oltre alla partita, sui tavoli terrà banco il «Festival del casoncello», nella consapevolezza che si possa bissare il pienone di giovedì scorso per Sarajevo-Atalanta. Gara che ha garantito un successo di pubblico al Fabric nell’area ex Reggiani con 600-700 persone. Anche al Fabric, stasera, sarà trasmesso, come da programma, l’evento sul maxischermo. Un ritrovo abituale nel centro nevralgico della città è il pub Sant’Orsola: tutti a tifare per l’Atalanta pure lì. E ovviamente torna di giovedì anche la «Curva Oriocenter» nell’ala nuova del centro commerciale, zona Food Court, anche qui con l’Atalanta in diretta sul maxischermo.

E tanti altri locali si saranno organizzati in città e provincia per vivere l’evento in stile Mondiali, ma con l’Atalanta nel cuore e davanti agli occhi. Inoltre Hapoel Haifa-Atalanta sarà protagonista anche su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - live streaming www.bergamotv.it): si parte alle 17, con il via della trasmissione Diretta Stadio Europa League e i primi collegamenti da Israele con l’inviato Matteo De Sanctis. In studio condurrà Giorgio Bardaglio e saranno ospiti saranno Oliviero Garlini, Nado Bonaldi e Carlo Canavesi; a Fabrizio Pirola sarà affidata la postazione per la cronaca della partita mentre ad Alessia Ghidelli toccherà il compito di interagire con i tifosi da casa, che potranno commentare la gara scrivendo i loro messaggi con sms al 335.6969423. Domani, invece, appuntamento dalle 21 con l’analisi finale di TuttoAtalanta Europa League.

