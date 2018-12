I biglietti di Atalanta-Juventus

In vendita da martedì alle 12 I biglietti per assistere alla partita Atalanta-Juventus, incontro in programma alle 15 di mercoledì 26 dicembre allo stadio di Bergamo, saranno a disposizione degli sportivi interessati dalle 12 di martedì 18 dicembre.

I tagliandi saranno acquistabili secondo le seguenti modalità:

presso tutti i punti vendita Lis Lottomatica di Bergamo e Provincia in modalità digitale, ovvero con caricamento su Dea Card in corso di Validità, o in modalità tradizionale;

presso tutti i punti vendita Lis Lottomatica rete Nazionale TARIFFA INTERO DEA con modalità di fornitura SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN DIGITALE SU DEA CARD, CON STAMPA SEGNAPOSTO SU GENERICO LIS per tutti i settori disponibili alla vendita. La modalità di fornitura in Digitale solo ed esclusivamente su Dea Card in corso di Validità;

attraverso il call center chiamando il numero 892.101 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21, il sabato dalle 9 alle 21 con obbligo di caricamento digitale su Dea Card per i seguenti settori : CURVA PISANI - CURVA MOROSINI - DISTINTI NORD - TRIBUNA LATERALE UBI BANCA COPERTA - TRIBUNA CENTRALE UBI BANCA / PARTERRE UBI BANCA;

Online sul sito Ticketone con modalità di fornitura in digitale con caricamento su DEA CARD e in HOME TICKETING per i seguenti settori TRIBUNA UBI GOLD /-TRIBUNA D’ONORE NERAZZURRA - TRIBUNA CENTRALE - TRIBUNA VIP - PITCH VIEW;

presso il Box Office di viale Giulio Cesare 14 nei giorni ed orari di apertura dell’esercizio;

presso l’Atalanta Store di Via Tiraboschi, A PARTIRE DA VENERDÌ 21 DICEMBRE, nei giorni ed orari di apertura del Punto Vendita Biglietteria Store;

presso la biglietteria di viale Giulio Cesare aperta il giorno della partita mercoledì 26 dicembre a partire dalle 12.30 (salvo disponibilità residua).

Modalità di vendita online per i SETTORI CURVA PISANI (NORD) E CURVA MOROSINI (SUD)

I titoli d’accesso per il settore CURVA PISANI (NORD) e CURVA MOROSINI (SUD) potranno essere acquistati:

in modalità digitale su Dea Card presso tutti i punti vendita rete nazionale e call center;

in modalità tradizionale SOLO nei punti vendita di Bergamo e provincia abilitati alla vendita calcio Atalanta;

Per la partita Atalanta-Juventus, inoltre:

NON SARA’ attiva l’iniziativa con tariffa SPECIALE BAMBINI;

NON SARA’ attiva la modalità di fornitura PASSBOOK.

