I drappi con la scritta «An sé amò ché»

Raddoppiati per l’enorme richiesta I drappi con la scritta «An sé amò ché» da appendere per celebrare le prossime sfide-Champions dei nerazzurri stanno andando a ruba. L’iniziativa degli «Amici» dell’Atalanta, giorno dopo giorno, risulta azzeccata in maniera strepitosa. Ecco dove trovarli.

I drappi con la scritta «An sé amò ché» da appendere per celebrare le prossime sfide-Champions dei nerazzurri stanno andando a ruba. L’iniziativa degli «Amici» dell’Atalanta, giorno dopo giorno, risulta azzeccata in maniera strepitosa. Per questo motivo il presidente dell’Associazione dei tifosi, Marino Lazzarini, ha deciso di raddoppiare la produzione dei vessilli d’accordo con Serse Pedretti, sempre disponibile e generoso per tutto ciò che sa di Atalanta. Il tutto nell’intento di colorare di nerazzurro l’inter territorio orobico.

Da ricordare che i drappi sono in vendita a 5 euro con ricavato devoluto in beneficenza a Croce Rossa Bergamo Hinterland: quanto verrà introitato servirà per l’acquisto di una autovettura adibita al trasporto di pazienti in dialisi. Sottolinea al riguardo Roberto Selini, alter ego di Lazzarini: «Da sempre gli “Amici” sono operativi in ambito sociale come del resto si legge nello statuto del Centro di coordinamento. In altre parole sanno coniugare la passionaccia per l’Atalanta con eventi di carattere benefico. Ciò costituisce motivo di intenso orgoglio». Lazzarini: «Non vediamo l’ora di cimentarci di nuovo in Champions: a maggior ragione di questi tempi visto il ruolo di capolista del Papu e soci i quali ci hanno già regalato tre vittorie una più esaltante dell’altra. Avanti, naturalmente, con questo passo».

Cinque striscioni (dimensioni 5 per 2 metri) confezionati su iniziativa di Lazzarini sono stati collocati nello stabile di via Broseta, in città, sopra il negozio «Dolciumi Lazzarini» e fuori all’adiacente Trattoria da Giuliana abituale ritrovo anche di dirigenti, giocatori e staff tecnico dell’Atalanta. Vale la pena sottolinerare che il club degli «Amici», fondato 54 anni or sono dal mitico giornalista Elio Corbani (tuttora presidente onorario) e avallato dall’allora storico direttore monsignor Andrea Spada si avvale di circa 6 mila iscritti.

I punti vendita

Ecco di seguito l’elenco dei punti vendita in cui acquistare i drappi: Bar Fanzago di Clusone, Coop Società Cooperativa di Terno d’Isola, Bar Le Fontanelle di Credaro, Lazzarini Dolciumi di Bergamo, Lazzarini Dolciumi di Azzano San Paolo, Macelleria Marchesi di Seriate, Bar Luca di Foresto Sparso, Bar Barcellona di Torre Boldone, Trattoria Ca’ Sabi di Palazzago, Gelateria Rubis di Torre Boldone, Bar Grazia di Castelli Calepio, Edicola Cinque vie di Bergamo, Piccolo Caffè di Calcio, Calzolaio Giordano di Bergamo, Italianoptic nei suoi dieci punti vendita sparsi sul territorio, Angolo Caffè di Romano di Lombardia, Croce Rossa Italiana di Bergamo, Centro Spesa Cervi di Castel Rozzone, Alimentari Biffi di Alzano Lombardo, Panetteria Marenzi di San Paolo d’Argon, Centro Coordinamento Amici Atalanta di Bergamo, Bar San Marco di Vertova.

