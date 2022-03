Ihemeje, terzo titolo Ncaa consecutivo. È il re del triplo delle Università Usa

L’azzurro, che è stato finalista nel salto triplo all’Olimpiade di Tokyo 2021 (si è classificato undicesimo), studia biologia all’Università dell’Oregon e a Birmingham, in Alabama, ha conquistato il suo terzo alloro di fila saltando 16,83 metri a secondo tentativo , sua quinta misura di sempre in carriera.

Il nigeriano-bergamasco ha saltato 16,83 metri

«Ci sono arrivato con una rincorsa di soli dieci passi - ha raccontato dagli States -, un buon segno. Punto a crescere sempre di più e sono felice di aver realizzato una bella prestazione in una gara importante come questa». Ma Emmanuel è già una stella dell’atletica azzurra, visto che lo scorso anno ha saltato 17,26 metri, quarta misura di sempre in Italia.