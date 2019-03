Il 2 giugno la Camminata nerazzurra

Festa in città con gli Amici dell’Atalanta L’iniziativa, a cui aderiscono sempre migliaia e migliaia di supporter atalantini, è arrivata alla tredicesima edizione. Da tradizione è atteso al via il presidente nerazzurro, Antonio Percassi.

Tredici candeline per la Camminata nerazzurra organizzata come sempre dal Centro di coordinamento degli Amici dell’Atalanta. Il serpentone delle migliaia di supporter atalantini (l’anno scorso furono più di quindicimila) partirà tra le 8,30 e le 9 di domenica 2 giugno (data per la quale manca solo l’ufficialità) sul Sentierone di Bergamo. Da tradizione è atteso al via il presidente Antonio Percassi insieme ai consiglieri e ai dirigenti nerazzurri.

Saranno in pista pure alcuni ex calciatori e rappresentanti di istituzioni e associazioni orobiche. L’imponente macchina organizzativa è già al lavoro per far sì che l’iniziativa riscuota il grande successo delle precedenti edizioni. La camminata registra puntualmente il numero più alto di iscritti tra le marce non competitive in calendario lungo il nostro territorio. Oltre 200 i volontari che ne curano nei particolari l’allestimento. Per il momento i vertici degli «Amici» non entrano nel vivo dei dettagli rimandando il tutto a un’apposita conferenza stampa che verrà indetta nei prossimi giorni. È, comunque, il caso di anticipare che parallelamente alla Camminata verrà dato ampio spazio a iniziative di carattere ricreativo e di solidarietà.

Ciò per riunire nel pieno centro della città nel primo weekend di giugno tanti supporter e simpatizzanti dell’Atalanta. L’ auspicio è che in occasione di questo tredicesimo appuntamento si possa festeggiare (incrociamo per adesso le dita) qualche traguardo importante centrato dalla squadra nerazzurra. «L’Eco di Bergamo», che da 53 anni patrocina il club di sostenitori, mettendo a disposizione anche la sede del club stesso (80 le sezioni collocate in città e provincia con circa 5 mila soci), seguirà da vicino l’atteso evento tramite il giornale, il sito web (anche su Corner) «BergamoTv» e «Radio Alta».

Da un paio di lustri il Centro di coordinamento è capeggiato da Marino Lazzarini e dal vice Roberto Selini, entrambi componenti del Consiglio di amministrazione dell’Atalanta e nominati dallo stesso sodalizio nel direttivo degli «Amici».

