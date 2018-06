Il 30 giugno scatta la «Uni.Run»

Di corsa per i 50 anni dell’università Il 30 giugno appuntamento con Uni.Run: la corsa fra le vie di Città Alta per il 50esimo dell’università di Bergamo. In «gara» anche il runner bergamasco Oliviero Bosatelli, l’Highlander delle ultramaratone.

In occasione dei suoi 50 anni l’Università degli Studi di Bergamo e il Cus Bergamo organizzano una corsa gratuita, non competitiva e aperta a tutti. Per invadere festosamente le strade della città illuminandole con la maglietta fluo regalata a ciascun concorrente. Sport & benessere in una manifestazione all’edizione zero ma che guarda lontano.

Fra gli eventi che celebrano il 50esimo dell’Università di Bergamo si inserisce Uni.Run. L’edizione zero è in programma sabato 30 giugno con partenza dal Campo Utili di via Baioni e traguardo nella sede universitaria di Sant’Agostino in Città Alta. Si affronterà un percorso di circa 7 chilometri su strada e su pista ciclopedonale. Uni.Run è una manifestazione non competitiva aperta a tutti.

Requisiti necessari per partecipare? Un briciolo di allenamento e voglia di divertirsi e stare all’aria aperta; non è indispensabile essere studenti di UniBg per presentarsi al via perché il significato di questa iniziativa, come spiega il Rettore Remo Morzenti Pellegrini è la partecipazione: «Questa volta, per festeggiare i 50 anni, scendiamo letteralmente in campo perché formazione è anche stare insieme, condividere le sfide. Ripercorreremo le vie del nostro territorio dove le nostre radici sono ben salde con uno sguardo però sempre aperto al mondo e alle sue entusiasmanti sfide, verso un futuro migliore, fatto di condivisione, conoscenza e scelte di stile di vita sano, in movimento».

COME PARTECIPARE - Si potrà liberamente decidere di correre oppure di camminare, ma – condizione imprescindibile – ciascun concorrente dovrà indossare la maglia ufficiale del 50esimo dell’Università. Questa speciale t-shirt verrà distribuita gratis, insieme ad uno zainetto, al momento dell’iscrizione. L’iscrizione - completamente gratuita - è obbligatoria e va effettuata presso l’area partenza, sabato, dalle ore 13.00 alle 15.30.

IL FORMAT - Uni.Run è pensata per due categorie di persone: in primo luogo per chi desideri fare una camminata con gli amici o la famiglia in un’atmosfera di festa. Ma l’Università vuole lasciare spazio anche agli agonisti, stilando una classifica. E allora, nelle posizioni di testa, sarà possibile assistere allo spettacolo dell’atletica con alcuni veri atleti. Saranno impegnati, in primis, alcuni studenti che hanno tenuto alto il nome del Cus e dell’Università di Bergamo ai recenti campionati italiani universitari a Campobasso (nel settore dell’atletica leggera).

IL TESTIMONIAL - In gara ci sarà anche il vincitore del Tor des Géants e dell’Orobie Ultra Trail Oliviero Bosatelli. Il vigile del fuoco bergamasco, capitano dell’Erock Team, sarà infatti il testimonial ufficiale della manifestazione targata UniBg. Con ogni probabilità lo troveremo davanti con i big. Considerando però la sua simpatia e la sua voglia di stare in compagnia non ci sentiamo di escludere che, all’ultimo momento, respirando l’atmosfera festosa, decida di corricchiare in mezzo al gruppo, regalando sorrisi, strette di mano e selfie ai suoi ammiratori.

IL PROGRAMMA - Veniamo al programma di sabato 30 giugno. Il ritrovo è fissato presso il Campo Utili di via Baioni 46 a Bergamo. Le iscrizioni e il ritiro del pettorale e del pacco gara si effettuano dalle ore 13.00 alle ore 15.30. Il via della corsa, con partenza in linea, avverrà alle ore 16.00. Il tempo massimo di percorrenza stabilito è di 2h00’. Il traguardo sarà posto nella sede universitaria di Sant’Agostino in Città Alta. Alle ore 18.00 si terrà la cerimonia di premiazione. Nel chiostro di Sant’Agostino sarà inoltre allestito un ristoro finale.

Non resta che preparare un paio di scarpette da corsa e darsi appuntamento al pomeriggio di sabato. Occorrono solo le scarpette: al resto – maglietta, zainetto, ristori – ci pensa Uni.Bg!

© RIPRODUZIONE RISERVATA