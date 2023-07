Il bergamasco Flaccadori all’Olimpia Milano. Mascio e BB14 si muovono sul mercato

Diego Flaccadori ventisettenne play-guardia appena ingaggiato dai campioni d’Italia dell’Olimpia Milano è stato fiore all’occhiello del vivaio della Blu Orobica che quest’anno disputerà il campionato di serie B interregionale. Diego, infatti, nato a Seriate e residente a Cenate Sotto, è cresciuto nella Blu Orobica dove tra il 2009 e il 2014 ha disputato i campionati giovanili. È solo il caso di ricordare che Flaccadori ha sin qui militato in serie A nel Trento e nel Treviglio (A2) oltre che nel Bayern Monaco. Nella stagione 2023-2024, dunque, giocherà nella squadra italiana più titolata.

Nei suoi confronti coach Carlo Recalcati (assistente del commissario tecnico azzurro Gianmarco Pozzetto) ripetutamente ha detto: «Diego fa gola ad ogni allenatore per le innate qualità tecniche e agonistiche. Inoltre ha sempre voglia di migliorare ed è sempre disponibile ad ascoltare, anche nei particolari, i consigli dei coach». Lo stesso Flaccadori non ha mai dimenticato gli anni trascorsi alla Blu Orobica dichiarandosi sempre grato alla società che gli ha permesso di crescere sia dal punto di vista umano, sia come atleta.