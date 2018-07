Il calciomercato non finisce con Zapata

Atalanta a caccia, su L’Eco tutti i nomi Un corteggiamento durato anni e un affare imbastito in poche ore. Ma non sarà l’unico del mercato nerazzurro.

Il trasferimento di Duvan Zapata all’Atalanta è stato di fatto imbastito e completato, velocemente, nella giornata di martedì: quindi, mercoledì, il giocatore si è spostato a Zingonia per incontrare la dirigenza ed effettuare le visite mediche e giovedì, in mattinata, è stato ufficializzato come nuovo acquisto nerazzurro. Arriva in prestito biennale con diritto di riscatto: l’Atalanta verserà 12 milioni per esercitare l’opzione nel 2020, dopo averne pagati altrettanti per il prestito (10 subito, 2 tra un anno). Nonostante abbia di fatto appena completato l’acquisto più oneroso della propria storia, il club nerazzurro non si ferma: arriveranno altri giocatori, soprattutto a centrocampo. La lista degli elementi sotto osservazione è lunga.

