Il manto erboso realizzato da Limonta nello stadio di Aarhus, in Danimarca (Foto by Marco Sanfilippo)

Ecco il campo Limonta Sport ad Aarhus

E il pubblico lo ammirerà su Zoom La pandemia del Coronavirus ha colpito tutti i settori, il mondo del calcio riparte, ma negli stadi manca il pubblico... Però c’è chi vuole disputare le proprie partite al fianco dei suoi tifosi.

Lo fa per la prima volta il club danese Agf di Aarhus giovedì 28 maggio alle ore 19, per celebrare la ripartenza della Super Liga nella sfida contro il Randers Fc. Uno stadio virtuale, gestito in collaborazione con la piattaforma Zoom, diviso in 22 diverse sezione, proprio come uno stadio di calcio normale, al quale però si accede con biglietto gratuito. Un’emozione unica, da non perdere…

Il Nord Europa è infatti avanti nella tecnologia informatica, ma per il proprio campo da calcio il club e la città di Aarhus hanno scelto una tecnologia 100% made in Italy, già installata da 7 anni nel tempio degli stadi, il Bernabèu di Madrid, casa del Real Madrid

A marzo infatti, dopo esser stati costretti per settimane a giocare su un manto al limite della praticabilità a causa delle continue piogge che si sono riversate sulla penisola scandinava, i danesi hanno optato per la tecnologia made in Italy di Limonta Sport: l’erba naturale rinforzata Mixto®.

Preparata la base, il giorno successivo è iniziata la posa dei rotoli dei Big Rolls, appositamente preparati in vivaio. Posati 2.500 metri quadrati di Mixto® il primo giorno, 5.000 mq il secondo, per terminare in soli 3 giorni l’intero campo da gioco. Il risultato? Un campo con un’ottima capacità drenante anche in condizioni climatiche rigide e umide, un tappeto erboso misto sintetico/naturale dalle eccezionali caratteristiche meccaniche, ma indistinguibile da un manto tradizionale.

I big rools

La crescita in vivaio dei Big Rools di Mixto® ha permesso di ridurre al minimo i tempi di trasformazione di questo campo da naturale in ibrido. «Finora la mia esperienza con l’ibrido Mixto è stata assolutamente sorprendente. Sono molto impressionato dal prodotto ed è super facile da lavorare - afferma Kasper Lund Poulsen, giardiniere di Ceres Park -. E dopo una partita o una sessione di allenamento il campo è quasi perfetto, basta un passaggio sopra i piccoli danni ed è subito riparato».

Un made in Italy ancora più fiero di esserlo, perché Limonta Sport è un’azienda 100% bergamasca, uno dei tanti simboli della nostra terra, così duramente colpita dal coronavirus ma determinata a rialzarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA