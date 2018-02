Il «doping» di Michela?

Formaggi e mele antiche Sabato 17 febbraio ad Alzano festa in Municipio per accogliere la campionessa.

Solare, vivace e caparbia. Di quelle fanciulle, per intenderci, schiette di natura. Una cascata di riccioli biondi che pare addirittura un po’ contrastare con quel suo temperamento da maschiaccio. E lo diciamo con affetto, è evidente. Perché Michela Moioli così è e così era, sempre fedele a sé stessa.

Sono pronti a dirti tutto di lei qui dove vive, ad Alzano Lombardo o, per la precisione a cui qui tengono, alla Busa di Nese, dove vive con mamma Fiorella (la sua ombra ovunque, la sua spalla, perché chi l’ha detto che non sia meglio una mamma di un manager?) e il cane Rocco. Michela non può dire no ai suoi formaggi e, soprattutto, alle mele antiche: una qualità che in Valle Seriana è una riscoperta, e che rappresenta il su vero «doping». Le porta ovunque, un po’ come il suo ukulele.

