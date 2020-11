«Il Liverpool al “Brumana”, che emozione»

Parola di Fernando, atalantino classe ’23 Fernando Togni, classe 1923, ha scritto (a mano) alla redazione i suoi pensieri in vista della sfida Atalanta-Liverpool.

«Confesso che apprendere che la squadra più forte del mondo incontrerà al vecchio “Brumana” la nostra Atalanta mi ha commosso. Sarà l’effetto d’una età quasi centenaria, ma non sarò il solo». Inizia così la lettera di Fernando Togni, 97 anni, tifoso atalantino che ha fatto arrivare a L’Eco di Bergamo i suoi pensieri a poche ore dalla partita Atalanta-Liverpool. Fernando da bambino andava al vecchio stadio «Brumana» con il padre per seguire le partite e oggi è emozionato più che mai per la sfida al Gewiss Stadium con gli inglesi in Champions League: la passione e l’amore per la propria terra non hanno età. Ci ha pensato il figlio Marco a scansionare il testo scritto a mano da papà Fernando e ad inviarlo per email alla redazione. «Anche i ricordi tengono compagnia. Importante è battersi. Forza Atalanta», scrive ancora Fernando nella sua lettera. Qui sotto il testo completo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA