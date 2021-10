Il messaggio del bomber Duván Zapata per il club che porta il suo nome Amici dell’Atalanta: da Genova il messaggio di Zapata per il nuovo club dedicato a lui.

«Da Genova un abbraccio caloroso ai tifosi del Club. Grazie per l’affetto, mi spiace tantissimo non essere presente. A un prossimo incontro, Duván». È il messaggio inviato da Duván Zapata – poche ore prima del gol e...mezzo realizzati contro la Sampdoria mercoledì sera nel capoluogo ligure – a Daniza Medina Reyes, presidentessa della sezione del Club amici dell’Atalanta dedicata al bomber colombiano, in occasione della serata che ha segnato l’inizio ufficiale dell’attività del club.

Un messaggio non annunciato (l’attaccante era in ritiro con la squadra nerazzurra alla vigilia della sfida con i blucerchiati, poi vinta per 3-1) che alimentato ulteriormente l’entusiasmo dei presenti all’evento, organizzato dall’agenzia Angel Star Communication Sammy Moore e ospitato al ristorante Ol Giupì e la Margì di Borgo Palazzo a Bergamo.

L’emozione di Diana

Diana, la moglie di Zapata, è stata nominata madrina del club, che ha sede in via Maglio del Lotto a Bergamo. «Mamma mia che emozione – ha detto la signora Zapata –: sapere che il nome di mio marito viene identificato con il club dimostra come Duvan sia entrato nel cuore di tutti voi».

Ospiti illustri nelle sale del ristorante (addobbate con palloncini rigorosamente nerazzurri) l’ex centravanti atalantino Oliviero Garlini, il decano degli allenatori orobici e opinionista televisivo Nado Bonaldi e la medaglia di bronzo ai giochi paralimpici di Tokio, Oney Tapia.

Garlini: da bomber a bomber

«Per un attaccante – ha detto Garlini – fare gol è fondamentale. E Zapata, qui da noi, si piazza puntualmente nelle posizioni che contano delle classifiche marcatori».

Daniza, la presidentessa

E la presidentessa, di origini dominicane, instancabile promotrice del club che già annovera oltre un centinaio di iscritti, ha aggiunto: «Sono super tifosa della Dea da più di vent’anni, attirata dalla simpatia e dalla verve dell’allora allenatore Emiliano Mondonico. Un colpo di fulmine che giorno dopo giorno sta crescendo anche adesso in maniera incredibile. Nella nostra sezione ci sono soci di ogni età, che oltre a sostenere la squadra fanno anche a gara per promuovere iniziative di carattere sociale e benefico».

Il saluto del centro coordinamento

Chi scrive, che rappresentava il numero uno del Centro di coordinamento degli Amici Marino Lazzarini (assente per impegni di lavoro) ha osservato come la sezione «Zapata» sia la 97ª ad aderire al Centro di coordinamento fondato 55 anni fa dallo storico giornalista Elio Corbani. Ad allietare l’incontro il cantante Dimitry Romagnoli.

