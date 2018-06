«Il Napoli su Gomez», ma sono solo voci

Petagna invece piace molto alla Lazio Radiomercato non si fa mancare nulla. Ma, oltre a Cristante (diretto verso la Roma), tra i big nerazzurri potrebbe partire Petagna: destinazione Lazio.

Anche il Napoli sul Papu? Radiomercato suggerisce una nuova-vecchia pista per Gomez: secondo le ultime voci, il Napoli di Ancelotti sarebbe pronto a puntare sull’argentino in caso di addio di Mertens. Niente più di un semplice chiacchiericcio di giugno: in realtà, l’Atalanta ha più volte ribadito l’intenzione di tenere il capitano e da Zingonia arrivano le smentite. Un’operazione del genere è effettivamente improbabile: l’Atalanta non si priverebbe di Gomez a meno di offerte di un certo tipo, che difficilmente il Napoli metterà sul piatto per un giocatore di trent’anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA