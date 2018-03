«Il Papu è stato solo sfortunato»

Gasp elogia la «sua» Atalanta «Anche contro la Juventus abbiamo giocato bene e a testa alta, sono altre le partite da vincere per raggiungere il nostro obiettivo, l’Europa.

«Il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa gara, abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo la gara. Peccato per il primo gol subito in un momento favorevole per noi». L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Premium Sport della sconfitta incassata dalla sua Atalanta a Torino contro la Juventus. Commentando le polemiche per il turnover che avrebbero favorito la Juventus, Gasperini ha aggiunto: «Non so neanche da chi siano arrivate ma noi abbiamo giocato talmente tante partite che le abbiamo affrontante tutte con grande dignità e senza fare piagnistei. Poi ci sta perdere a Torino con la Juve ma in questo modo fa meno male».

L’obiettivo dell’Atalanta resta la qualificazione all’Europa League: «Fare punti a Torino non è facile per nessuno, era un’occasione e un’opportunità ma sappiamo che per raggiungere l’Europa sono altre le gare decisive. Siamo un po’ in ritardo, dobbiamo fare qualcosa di più ma partite come queste ci danno morale». Di certo non sta aiutando il periodo sottotono del Papù Gomez: «Stasera ha fatto una buona partita. In questa stagione ha avuto degli episodi decisivi, sia con la Juve in Coppa Italia sia col Borussia Dortumnd ma le prestazione sono sempre state di alto livello. Abbiamo tutti fiducia in lui e io sono contento della sua stagione. Non deve subire nessuna pressione, è stato solamente sfortunato. È un giocatore importante, ha tutti i tifosi dalla sua parte e non ci sono motivi per demoralizzarsi».

Parlando della favorita per lo Scudetto, Gasperini ha concluso: «Quattro punti sono un bel vantaggio per la Juve però è ancora lunga. C’è ancora lo scontro diretto, nulla è deciso ma la Juve nelle ultime settimane ha preso un po’di vantaggio».

