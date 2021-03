Il Parma batte 2-0 la Roma al Tardini

Atalanta salda al quarto posto in classifica Vittoria fondamentale per il Parma, che torna al successo dopo 17 turni di campionato e accorcia sul Torino, terzultimo, battuto dall’Inter. La Roma resta dietro Atalanta e Juventus, al quinto posto.

Il Parma, pieno di energie, batte 2-0 la Roma al Tardini e trova tre punti fondamentali nella corsa per la salvezza. Giallorossi stanchi, dopo l’Europa League, e acciaccati (out Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo e Smalling) . La squadra di Fonseca resta così dietro l’Atalanta e la Juve, mentre i nerazzurri sono saldi al quarto posto. Dopo un brivido iniziale, per un inserimento di Pellegrini risolto con un suo tiro alto (e un check del Var per un possibile fallo da rigore), il Parma trova il vantaggio al primo tiro in porta: Man viene favorito da un lancio da dietro che trova impreparata la difesa giallorossa e serve l’assist in mezzo per Mihaila, che di controbalzo non sbaglia e batte Pau Lopez per l’1-0.

Nella ripresa è ancora il Parma a sfruttare gli errori difensivi: questa volta tutto parte da un errore di Mancini, Pellè si invola verso la porta e in area di rigore viene steso da Ibanez. Per Piccinini è fallo. Dal dischetto Hernani batte Pau Lopez, segna il suo sesto gol stagionale e il 2-0 per i suoi. Il colpo è duro da digerire per la Roma che prova a cercare la reazione ma non riesce a sfondare le linee del Parma, tranne per qualche situazione su calcio d’angolo. Fonseca tenta il tutto per tutto e manda in campo anche Borja Majoral affiancandolo a Dzeko, ma senza risultati. Vittoria fondamentale per il Parma, che torna al successo dopo 17 turni di campionato e accorcia sul Torino, terzultimo, battuto dall’Inter. La Roma resta dietro Atalanta e Juventus, al quinto posto.

