«Il rosso di Ilicic? Non voglio parlarne» Gasperini: l’episodio ha cambiato il match

«Abbiamo compromesso il primo tempo con l’espulsione, ma anche in inferiorità abbiamo creato molto. Il rosso di Ilicic? Non ho voglia di parlarne. Lykogiannis era ammonito: poteva andare fuori anche lui. L’episodio ha cambiato la partita». È il pensiero di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari per 2-0. «Non siamo mai riusciti a riaprire la partita - ha affermato il tecnico dei nerazzurri a Dazn -. Nel secondo tempo mi è piaciuta la squadra, tante occasioni create».

Sulla sfida con il Manchester City in programma mercoledì, Gasperini è fiducioso: «La testa è fondamentale, ma oggi non era a posto all’inizio. Sfruttiamo la Champions, anche se i tempi sono brevi. Prepareremo la partita nel modo giusto», ha chiosato.

