Il saluto all’Atalanta al «Gewiss Stadium»

Poi la partenza per la trasferta inglese L’appuntamento in Curva alle 21 di giovedì 25 luglio: porta aperte fino a esaurimento dei posti a partire dalle 19.

Il saluto dell’Atalanta ai suoi tifosi al Gewiss Stadium di Bergamo previsto per giovedì 25 luglio in serata slitta dalle 20.30 alle 21. Lo ha comunicato la società con una nota sul proprio sito, specificando che la Curva Sud Morosini e il Settore ospiti apriranno alle 19 fino a esaurimento posti.

La squadra ha terminato martedì 23 luglio la prima fase di preparazione in Val Seriana e, dopo il mercoledì di riposo, riprenderà il lavoro al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia proprio giovedì 25 luglio alle 17, a ranghi completi per via del rientro di Duvan Zapata. Il 26 mattina la partenza per la tournée britannica, con amichevoli a Swansea (sabato 27, 16 ora italiana), Norwich (martedì 30, ore 20) e Leicester (venerdì 2 agosto, 20.30).

