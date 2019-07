Il saluto dell’Atalanta ai suoi tifosi

Ultimi preparativi al «Gewiss Stadium» La Curva Sud Morosini e il Settore ospiti apriranno alle 19 di giovedì 25 luglio: la diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo.

Il saluto dell’Atalanta ai suoi tifosi al Gewiss Stadium di Bergamo previsto per giovedì 25 luglio alle 21. Lo ha comunicato la società con una nota sul proprio sito, specificando che la Curva Sud Morosini e il Settore ospiti apriranno alle 19 fino a esaurimento posti. Allo stadio proseguono intanto i lavori per la Curva con tutti gli ultimi scatti sulla pagina Facebook dell’Atalanta bergamasca calcio.

La squadra ha terminato martedì 23 luglio la prima fase di preparazione in Val Seriana e, dopo il mercoledì di riposo, riprenderà il lavoro al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia proprio giovedì 25 luglio alle 17, a ranghi completi per via del rientro di Duvan Zapata. Il 26 mattina la partenza per la tournée britannica, con amichevoli a Swansea (sabato 27, 16 ora italiana), Norwich (martedì 30, ore 20) e Leicester (venerdì 2 agosto, 20.30).

Il saluto dell’Atalanta ai tifosi al Gewiss Stadium di Bergamo sarà proposto in leggera differita anche all’interno della trasmissione «TuttoAtalanta Calciomercato», in onda giovedì 25 luglio dalle ore 21 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it e diretta web sul sito de L’Eco di Bergamo) e condotta in studio da Carlo Canavesi. Sarà preceduta alle ore 19.50 (replica alle ore 22) da una nuova puntata della rubrica «Atalanta in campo» che sarà dedicata all’arrivo della Primavera dell’Atalanta nel ritiro precampionato in Alta Val Seriana, con i contributi realizzati a Clusone da Matteo De Sanctis ed Elìsa Cucchi.

