Il sorriso contagioso di Agnese

La mamma: «Siamo sulla buona strada» Sta meglio e il sorriso lo dimostra la 17enne di Clusone ferita in un incidente mentre si allenava in bici a Parre. In ospedale con il papà indossa la nuova maglia del suo team, il Velo Club Sarnico.

«Siamo sulla buona strada. Nuova maglietta recuperata....il sorriso pure....il segno dell’abbronzatura da ciclista c’è....grazie di vero cuore a tutti in particolare al Velo club Sarnico. A tutti i dirigenti..i ragazzi...le super mamme...Silvia ...e i papà». Con questo post su Facebook mamma Vittoria rassicura tutti quelli che stanno seguendo con apprensione la vicenda di Agnese Romelli, la ciclista 17enne che è stata investita da un’auto mentre si allenava a Parre il 9 maggio scorso. per Agnese si era temuto il peggio, ora il suo sorriso invece fa ben sperare per il futuro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA