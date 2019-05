Il successo dell’Atalanta è senza confini

Fa impazzire la stampa di tutto il mondo Dalla Francia agli Stati Uniti i giornali rendono omaggio alla squadra bergamasca: ne parla addirittura il «Washington Post». Su «L’Eco» in edicola martedì 7 maggio gli articoli dei quotidiani stranieri. Qui tutte le foto delle pagine.

La cavalcata dell’Atalanta ha catturato l’attenzione di un gran numero di quotidiani e siti Internet internazionali, tutti concordi nell’affermare che i nerazzurri sono vicini alla qualificazione in Champions League. Qualche esempio: il francese «L’Équipe» ha parlato dell’Atalanta sia nella versione cartacea che sul sito (condiviso con «France Football»): sul quotidiano figura un box sulla Serie A in cui si precisa che «l’Atalanta è vicina a ottenere un posto in Champions League». Anche lontano dal Vecchio continente, l’Atalanta miete consensi. In un articolo realizzato dall’agenzia «Ap» e pubblicato dal «Washington Post», da «Usa Today» e da altri siti statunitensi si sottolinea che «L’Atalanta si avvicina alla Champions League con la vittoria sulla Lazio».

Il francese «So Foot»

Ancora «So Foot»

«Rtl Sport» (Belgio)

«Marca Claro» (Colombia)

L’albanese «Balkan Web»

Il colombiano «El Espectador»

«El Tiempo» (Colombia)

il francese «L’Équipe»

