Il Torino non c’è, l’Atalanta in campo per una partita di allenamento Con qualche minuto d’anticipo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è scesa in campo al Gewiss Stadium per poter effettuare un allenamento sfruttando il riscaldamento della sfida col Torino in programma giovedì 6 gennaio alle ore 16.30, ma che non si svolgerà.

Questo perché la compagine granata è stata bloccata e messa in isolamento dall’Asl di competenza a causa dei giocatori risultati positivi negli ultimi giorni.

Sgambata e partitella per la squadra bergamasca, dopo il fischio d’inizio del gruppo arbitrale capitanato da Piero Giacomelli di Trieste, in borghese. Passati i canonici 45 minuti, ci sarà il fischio finale: l’eventuale 3-0 a tavolino verrà deciso dal giudice sportivo.

Il mister dell’Atalanta nell’allenamento del 6 gennaio, al posto del match contro il Torino



L’allenamento dell’Atalanta



In corso quindi una partitella dieci contro dieci su campo ridotto. La società bergamasca, nella serata di mercoledì 5 gennaio, aveva avvisato i tifosi che i cancelli d’accesso alle tribune sarebbero rimasti chiusi . Il protocollo sullo svolgimento della partita impone l’attesa formale di 45 minuti della squadra avversaria, anche se il Torino ha già fatto sapere che non si sarebbe presentato perché col gruppo squadra in isolamento fiduciario per decisione dell’Asl di competenza. Trascorso il tempo previsto, il fischietto triestino dichiarerà la partita «non disputata».

