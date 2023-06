Il Trofeo Azimut gioca per Vincent Ruggeri: fuori Arnaboldi e Villanueva

Il Trofeo Azimut regala il primo sorriso a Samuel Vincent Ruggeri anche se il campo, per ora, non c’entra. Martedì 27 giugno, nella prima giornata del torneo da 15mila dollari di montepremi sulla terra battuta del Tc Città dei Mille, due dei principali rivali del 21enne tennista di Albino hanno lasciato la scena. Il numero 1 del seeding Federico Arnaboldi, vincitore nel 2021, ha dovuto dare forfait; l’argentino Gonzalo Villanueva, n.2 del tabellone, è stato clamorosamente eliminato al primo turno dal 21enne toscano Samuele Pieri in due set (6-1 6-4) in un’ora e 35 minuti.

Malgaroli e Fumagalli stop

Un assist alla fiducia per Vincent Ruggeri, atteso all’esordio mercoledì 28 giugno contro lo svizzero Nicolas Parizzia. Samuel diventa il favorito per il successo finale in una giornata amara per gli altri bergamaschi in tabellone. Dopo due ottime prove nelle qualificazioni Leonardo Malgaroli si è arreso al 23enne Andrea Militi Ribalti in tre set (6-2 3-6 6-4 per il rivale) in un match alla sua portata. Nulla da fare anche per la wild card Filiberto Fumagalli, sconfitto con un doppio 6-2 dallo spagnolo Inacio Montes de la Torre, a questo punto il rivale principale di Vincent Ruggeri.