Il video della gara di Sofia Goggia

«Non ho mai sofferto così tanto» «Vonn è arrivata prima ma io sono arrivata prima in classifica». Sofia è felicissima, dopo il nuovo trionfo.

«Non ho mai sofferto così nell’attesa della fine di una gara. Ma alla fine è andato tutto bene»: Sofia Goggia racconta così la sua nuova grande impresa. «Dopo l’oro in Corea sapevo che potevo puntare anche a questa coppa, ma non è stato facile - dice l’olimpionica azzurra -. Alla vigilia qualche incertezza l’ho avuta dopo aver saltato una porta nella prova cronometrata. Oggi ho sciato bene e quando ho tagliato il traguardo ed ho visto la luce verde ho capito di essere al comando. Ma ancora doveva scendere Lindsey, che avrebbe avuto addosso tutta la pressione. Ma ce l’ha fatta ed è finita davanti a me per soli sei centesimi: pochi ma moltissimi in una gara così breve».

«È stato a questo punto che è cominciata la sofferenza più grande: bastava che qualcuna si fosse infilata tra me e Lindsey ed addio coppa visto che c’erano soli tre punti di differenza. Ho temuto la gara di altre e che magari - ha confessato Sofia - fosse ancora una volta Ester Ledecka a ripetersi a sorpresa come aveva fatto vincendo l’oro in superG in Corea».

CHE IMPRESA SOFIA



Ecco la discesa che ha regalato a Sofia Goggia la Coppa di specialità in discesa libera! @goggiasofia #EurosportSCI | https://t.co/gDw7vWrJ4v pic.twitter.com/PsgV5ZWGKi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 14 marzo 2018

Ormai una certezza, vince sempre lei! @goggiasofia porta in Italia anche la Coppa del mondo di discesa ed entra definitivamente nella storia del nostro sci, una campionessa fantastica. #Italiateam pic.twitter.com/GA1RzfSh7J — Luca Lotti (@LottiLuca) 14 marzo 2018

Entusiasta Sofia Goggia che fino all’ultima collega che è scesa in gara ha mostrato grande trepidazione. Poi la grande gioia: «Lindsey è arrivata prima, ma io sono arrivata prima in classifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA