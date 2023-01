Il Volley Bergamo 1991 cerca l’impresa-bis: sfida a Scandicci in Coppa Italia

Un’impresa tira l’altra. Almeno questa è la speranza del Volley Bergamo 1991 che mercoledì 25 gennaio a Firenze (ore 20,30) sfida la Savino del Bene Scandicci nei quarti di finale di Coppa Italia, in gara secca. Chi vince si qualifica per la final four in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio a Bologna con le semifinali e la finale.