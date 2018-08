Ilicic dimesso, Rigoni già in campo

Alle 19.30 segui qui la conferenza di Gasp Martedì per l’Atalanta carichi di lavoro differenziati in base al minutaggio del match di esordio in campionato. A parte hanno lavorato Tumminello (fastidio al ginocchio sinistro) e Palomino che si era bloccato domenica durante la rifinitura per un dolore all’adduttore destro.

La bella notizia di martedì invece è che Josip Ilicic è finalmente uscito dall’ospedale dov’era ricoverato da oltre dieci giorni per sottoporsi ad una terapia antibiotica intensiva resa necessaria per curare un’infezione batterica. Ora Ilicic dovrà stare a riposo e poi cominciare il piano di rientro. Il suo recupero andrà per le lunghe, oltre il 15 settembre. Intanto, lunedì sera è atterrato Rigoni e si è già allenato con la squadra. Possibile chiamata in nazionale, invece, per Castagne, osservato speciale dal ct del Belgio Martinez.

Mercoledì allenamento a porte chiuse e poi partenza per il ritiro di Reggio Emilia dove alle 19.30 ci sarà la conferenza di mister Gasperini: seguila qui in diretta. La sfida di giovedì a Reggio Emilia per l’andata dei playoff di Europa League oppone tra l’altro i due attacchi più forti dei rispettivi campionati: l’Atalanta è l’unica ad aver segnato 4 gol nel primo turno di serie A, mentre il Copenaghen guarda tutti dall’alto in basso nella Superligaen con 13 gol in 6 giornate (13 punti alla pari con l’Aalborg, fermo però a 5 reti segnate). Però domenica scorsa, in occasione della trasferta con l’AG, i «Leoni» hanno segnato una sola rete, nel recupero.

L’ha messo a segno Fischer, che quest’anno sembra tornato quel bomber implacabile che fece innamorare l’Ajax: con la Nazionale under 17 realizzò la bellezza di 20 gol in 30 apparizioni. Quest’anno è già a quota 6 (4 in campionato e 2 in Europa) in 11 presenze: ha saltato solo la gara d’andata del 1° preliminare contro il KuPS perché era ancora in vacanza.

Per seguire al meglio l’Atalanta in Europa League, torna anche la tre giorni dedicata alla sfida d’andata contro i danesi del Copenaghen da parte di Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – live streaming www.bergamotv.it). Si parte oggi alle ore 21 con «Anteprima Europa League»: Matteo De Sanctis e Roberto Belingheri commenteranno la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini e del centrocampista svizzero Remo Freuler. Domani «Diretta Stadio Europa League»: dalle 19 collegamenti da Reggio Emilia, la cronaca della partita e i pareri a caldo degli ospiti dello studio condotto da Giorgio Bardaglio. Venerdì, infine, «TuttoAtalanta Europa League» in diretta dalle 21 con l’analisi della partita con il contributo di immagini e interviste.

E domani di Reggio Emilia sarà il ceco Pavel Kralovec a dirigere Atalanta-FC Copenaghen (ore 20). Della Repubblica Ceca anche gli assistenti Ivo Nadvornik e Kamil Hajek, e il quarto ufficiale Petr Ardeleanu

