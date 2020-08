Ilicic è tornato: selfie su Instagram

I complimenti all’Atalanta per il terzo posto Il campione sloveno riappare almeno sui social dopo settimane di silenzio. I complimenti ai compagni per il terzo posto in Campionato.

Josep Ilicic è tornato. Almeno sui social. Ha infatti postato due immagini: una per complimentarsi con i suoi compagni di squadra per il terzo posto dell’Atalanta in Campionato che consente di fatto la qualificazione per un’altra stagione di Champions League. L’altra è un selfie, nelle stories del social network, con la moglie Tina.

Proprio ieri sera, sabato 1 agosto, al termine del match con l’Inter i giocatori della Dea hanno portato una riproduzione della Coppa sul prato del Gewiss Stadium con la dedica a Bergamo e la maglia di Ilicic, assente allo stadio.

Nelle scorse settimane intorno al campione sloveno si sono rincorse voci di ogni tipo sulla sua assenza dal campo dopo i successi raggiunti prima del lockdown con la squadra nerazzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA