Ilicic: «Grande gruppo, grande Dea

Dette tante falsità, siamo una famiglia» Atalanta, le parole dell’attaccante sloveno su Instagram dopo la vittoria contro l’Ajax in Champions League.

Dopo le voci dei giorni scorsi, alimentate dalla sua esclusione dalle convocazioni per Udine settimana scorsa insieme al capitano Alejandro Gomez, Josip Ilicic ha smentito via Instagram di essere stato coinvolto nel litigio tra il «Papu» e l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini in occasione del match col Midtjylland del primo dicembre scorso. «In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate… basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento - si legge nel post dell’attaccante sloveno, sostituto all’intervallo proprio del compagno -. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera». In apertura di post, l’elogio di Ilicic allo spogliatoio per la vittoria in casa dell’Ajax valsa la conquista degli ottavi di finale di Champions League: «Grande gruppo, grande Dea».

