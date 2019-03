Ilicic: «Pronto da una vita per un top club

Ma ora guardo solo all’Europa» Ilicic, alla corte di mister Gasperini, è diventato più forte e maturo. Pronto per un top club? «È da quando sono nato che sono pronto per un top club» dice in un’intervista a tutto campo su Sky Sport.

Ilicic alla corte di mister Gasperini è diventato più forte e maturo. Pronto per un top club? «È da quando sono nato che sono pronto per un top club» dice Josip Ilicic in un’intervista su Sky Sport del 7 marzo in cui si racconta a tutto campo. E confessa che è stato anche molto vicino alla Samp e poi... l’Atalanta se l’è tenuto stretto.

Anche perché uno come Ilicic sa fare la differenza, merito di questa sua capacità, tipica dei giocatori completi, di fare da assist e anche staccare in avanti e puntare dritto in porta come i goleador di razza. La differenza in casa Atalanta, racconta sempre Ilicic, la fa poi il clima e l’affiatamento con Papu Gomez e Duvan Zapata.

Ora il nerazzurro guarda dritto all’Europa: «Faremo di tutto per ripetere la grande avventura dell’anno scorso» dice ai microfoni di Sky Sport.

