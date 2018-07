Ilicic sotto antibiotici: ancora fermo

Potrebbe saltare il match di giovedì Ilicic ancora fermo ai box. Domenica è stato rivalutato e lo sloveno dovrà sottoporsi a un trattamento antibiotico per qualche giorno.

L’infiammazione partita dai denti, secondo le notizie che filtrano dall’entourage nerazzurro, ora sta dando fastidio al collo. Quindi oggi Ilicic sarà ancora ko. La sua situazione verrà monitorata giorno per giorno, ma la sua presenza contro il Sarajevo, a questo punto, è a rischio. Anche in caso di repentino miglioramento, infatti, peserebbero i giorni senza allenamento, soprattutto in questa delicata fase della preparazione.

Arrivano invece notizie confortanti riguardo al Papu Gomez. L’argentino era uscito zoppicante dagli spogliatoi giovedì scorso dopo la partita con il Sarajevo, e in questi giorni aveva avvertito un fastidio alla testa del perone. Ieri ha svolto un lavoro differenziato, ma la situazione va migliorando e ora il Papu dovrebbe riprendere a lavorare regolarmente con il gruppo. Tumminello, che si era bloccato durante il primo tempo della gara di allenamento con la Virtus Bergamo di sabato pomeriggio, si è invece ripreso rapidamente dal fastidio al ginocchio destro, ed è già completamente ristabilito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA