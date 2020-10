«Ilicic verrà a Napoli con noi»

Gasp: avversari forti con grandi giocatori «Ilicic ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a Napoli: per noi questa è una grande notizia». Gian Piero Gasperini nel corso della conferenza stampa della vigilia di Napoli-Atalanta dà una bella notizia a tutti i tifosi.

«Ora comincia una striscia di partite che contano. Dopo l’inizio positivo, dovremo saper affrontare al meglio le prossime gare - spiega Gasperini -. L e gare tra campionato e Champions saranno tutte di una difficoltà notevole, ma la sosta ci è servita per recuperare qualche giocatore, come Miranchuk: anche lui farà parte dei convocati». Il primo ostacolo dopo la sosta è un Napoli che si è fermato ancora prima della pausa per le nazionali, visto che non si è disputata la sfida in casa della Juventus.

«Il Napoli - sottolinea Gasperini - è una squadra forte, ha mantenuto i suoi giocatori migliori e ne ha inseriti altri importanti. Si candida a essere una delle protagoniste del campionato, per me è una delle migliori, non ha subito gol ed è forte in attacco». Sul fronte formazione, il tecnico dell’Atalanta non si sbilancia: «Dobbiamo valutare ogni gara per le caratteristiche dell’avversario e per le nostre capacità di esprimerci». E a proposito di capacità di esprimersi, Gasperini si sofferma sull’elemento forse più importante del suo gruppo per carisma e qualità: «Il Papu Gomez è un grandissimo campione, ha continuità e capacità di posizionarsi sempre nelle zone vive del campo: per fortuna lo abbiamo noi».

Il mister commenta anche i fatti di cronaca: «Il Covid colpisce il calcio come tutta la vita quotidiana. Sono convinto che dobbiamo conviverci senza fermarci e anche che le cose possano migliorare grazie ai nostri comportamenti». Gian Piero Gasperini spiega così che la serie A non deve fermarsi per la pandemia: «Bergamo - ha spiegato - è stata un esempio di come si può continuare a vivere senza dimenticare il dolore. Non è solo per una questione economica che sono tra quelli che vogliono andare avanti».

