Sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km: le limitazioni al traffico

Bergamo chiude al traffico e riapre all’atletica tra sabato 19 marzo e domenica 20, in occasione della Bergamo City Run: sono annunciati circa 2.600 atleti. Il velo sull’evento che coinciderà con la prima delle 14 tappe del circuito Follow your passion verrà tolto sabato alle 19,15, con la quarta edizione dell’Urban Night Trail dei Mille, sfida non competitiva di 12,5 km dal Sentierone a Città Alta.

Domenica alle 9 ci sarà la partenza della 10 km da piazza Vittorio Veneto, alle 9,40 quella della Half Marathon, mentre alle 9,45 scatterà l’ora della staffetta 3x7 km

Domenica il piatto forte, sia sotto il profilo agonistico sia sotto l’impatto viabilistico . Alle 9 ci sarà la partenza della 10 km da piazza Vittorio Veneto , alle 9,40 quella della Half Marathon (da quest’anno con doppio passaggio all’interno dell’Accademia della Guardia di Finanza), mentre alle 9,45 scatterà l’ora della staffetta 3x7 km.

Le limitazioni al traffico di sabato

Sabato dalle 18,45 in avanti, oltre che nelle vie caratterizzate dal passaggio della gara, è previsto divieto di transito in largo Belotti, via Torquato Tasso (tra Largo Belotti e via Mario Bianco), via Locatelli (zona tra via Verdi e Masone), e via San Tomaso (tra piazza Carrara e piazzetta del Delfino.

Ecco quali sono le strade interessate dal passaggio della gara di sabato

Questo, invece, l’elenco delle vie interessate dalla gara di sabato: largo Belotti, via Locatelli, viale Vittorio Emanuele II, vicolo San Carlo, via Tre armi, via degli Orti, via Borgo Canale, via San Martino, salita Scorlazzino, via Sudorno, via Torni, via Marieni, via San Sebastiano, scaletta San Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via del Rione, via alle case Moroni, via San Vigilio, via la Castello, via Cavagnis, via sotto le Mura di Sant’Alessandro, via Beltrami, via Roccolino, via Maironi da Ponte, via alla porta di San Lorenzo, via Fara, scaletta della Noca, piazza Giacomo Carrara, via San Tomaso, via Pignolo, piazzetta Santo Spirito, via Tasso.

Le limitazione al traffico di domenica

Domenica dalle 7 alle 12 è previsto divieto di transito in viale Roma (nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e l’intersezione Vittorio Emanuele/Tasca). Dalle 5 alle 15 divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza Matteotti (tra i civici numero 13 e 15) e nella zona tra viale Roma e passaggio Zedurri.

Ecco l’elenco di tutte le vie interessate dalle gare nella giornata di domenica