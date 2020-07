Incidente domestico per Muriel, niente Brescia

Sui Social: sto bene, grazie per l’affetto L’attaccante dell’Atalanta è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale: avrebbe riportato un trauma cranico battendo la testa nella doccia.

Sottoposto a tac, l’esame avrebbe dato esito negativo. Il colombiano salterà comunque la partita contro il Brescia, alle 21.45 di martedì 14 luglio.

«A seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020 - si legge sul comunicato pubblicato on line dall’Atalanta -. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento del 15 luglio».

Muriel ha tranquillizzato i suoi tifosi attraverso Instagram: «Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave - ha scritto-. Stasera sarà allo stadio per tifare Atalanta e già da domani (mercoledì, ndr) tornerò ad allenarmi con i miei compagni.Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore».

