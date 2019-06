(Foto by ansa)

Infortunio per Muriel, si teme il crociato

A rischio l’acquisto dell’Atalanta L’attaccante è uno degli obiettivi dei nerazzurri, ma si è fatto male durante la partita di Copa America che la nazionale colombiana ha disputato e vinto (2-0) ieri sera, sabato 15 giugno, contro l’Argentina.

Cattive notizie per il mercato dell’Atalanta. Uno degli obiettivi dei nerazzurri, Luis Muriel, si è infortunato durante la partita di Copa America che la nazionale colombiana ha disputato e vinto (2-0) ieri sera, sabato 15 giugno, contro l’Argentina. L’attaccante della Fiorentina ha lasciato il campo dopo pochi minuti di gioco: andato a terra dopo un contrasto con Lenadro Paredes, ha chiesto l’intervento dei medici ed è stato portato fuori. Secondo quanto riportato da «Dazn», Muriel è ricoverato in un ospedale di Salvador per una serie di esami: si teme che abbia riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

