Insidiose trasferte per Bergamo e Remer

I cittadini a Latina, trevigliesi a Trapani Bergamo e Remer nella venticinquesima giornata della regular season di serie A2 saranno impegnate fuori dalle mura amiche.

Primo sul parquet il quintetto cittadino che anticipa sabato (palla a due alle 19) la partita con Latina. Bergamo (terza in classifica) cercherà nel Lazio di ipotecare al cento per cento la qualificazione ai playoff-promozione. Lo stato di forma di capitan Sergio e compagni induce all’ottimismo anche se qualsiasi trasferta è insidiosa. Si spera sempre nella super prestazione del fenomeno Roderick e nelle magie di diavoletto Taylor. Occhio, a Latina che all’andata ebbe la meglio con pieno merito nonostante abbia prevalso di soli 3 punti. Coach Sandro Dell’Agnello disporrà degli undici titolari con al via i soliti Roderick, Taylor, Benvenuti, Sergio e Fattori.

Lungo viaggio a Trapani (domenica, ore 18) per la Remer. Un blitz in Sicilia significherebbe avvicinarsi a velocità folle alla successiva prestigiosa fase della stagione. Trapani, staccata dalla Remer di quattro lunghezze cercherà di dimezzare il passivo per reinserirsi, a sua volta, nella lotta per i playoff. Al team del presidente Gian Franco Testa il compito di non consentirglielo. Trapani è reduce da una battuta a vuoto, rimediata in maniera rocambolesca, con Bergamo. Punto di domanda sull’impiego dell’ acciaccato Pecchia la cui assenza potrebbe pesare parecchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA