«Io, il cancelletto, gli sci e la Neve»

Sofia è pronta per la Libera in Canada Con un post su Instagram la campionessa bergamasca annuncia di essere pronta, anzi prontissima per la discesa di venerdì 6 dicembre a Lake Louise.

«Io, il cancelletto, gli sci e la Neve. C’è tutto, ho tutto. Numero 11, Lake Louise, discesa, libera». Con questo post su Instagram la campionessa di sci bergamasca, Sofia Goggia, annuncia di essere pronta, anzi prontissima per la libera di Lake Louise in programma stasera (venerdì 6 dicembre) alle 20.30, ora italiana.

Su un tracciato canadese, mix di ricordi tra gioie e dolori, Goggia vuole il primo acuto nel debutto stagionale del settore velocità. Questa sera alle 20,30 la campionessa olimpica di discesa sarà in pista per la prima di due libere (si replica domani alla stessa ora, sempre con diretta tv Rai Sport ed Eurosport) mentre il trittico si chiuderà domenica 8 dicembre con il superG in programma alle 19.

La bergamasca viene annunciata in gran forma e l’11° posto nel gigante americano di Killington è servito per consolidare ulteriormente le sue certezze.

