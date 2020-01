Irruzione al Palasport di Firenze

Daspo per 14 ultras dell’Atalanta Sfondarono i cancelli per dare la «caccia» ai tifosi viola dopo la partita Fiorentina-Atalanta del 27 febbraio 2019.

Sono 14 gli ultras bergamaschi sottoposti a Daspo dal questore di Firenze per atti di teppismo avvenuti nel dopo partita di Fiorentina-Atalanta del 27 febbraio 2019, quando i tifosi orobici, mentre si apprestavano a risalire sui pullman, sfondarono i cancelli del palasport Nelson Mandela Forum per fare irruzione credendo che dentro ci fossero tifosi viola. I provvedimenti, la metà dei quali con obbligo di firma, vanno da 1 a 7 anni. Archiviati, invece, i Daspo per altri 10 ultras atalantini, mentre sulla posizione di altri quattro sono ancora in corso gli accertamenti.

Proseguono inoltre le indagini della Digos di Firenze per fare luce su altri disordini di cui gli ultras dell’Atalanta si sarebbero resi responsabili la stessa sera nella zona di Varlungo, mentre defluivano via dalla città sui pullman per raggiungere il casello Firenze Sud dell’Autosole. Tra i vari episodi, un funzionario di polizia rimase ferito in modo grave dopo esser stato colpito da un violento calcio al volto.

